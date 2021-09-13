Galatasaray - Lazio UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk mücadeleler başlıyor.

Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Lazio'yu ağırlayacak.

Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile E grubunda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de Trabzonspor deplasmanında dün akşam (12 Eylül Pazar) 2-2’lik beraberlikle ayrılmıştı.

GALATASARAY-LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Temsilcimizin gruptaki ilk mücadelesi 16 Eylül 2021 Perşembe günü oynanacak.

Müsabaka TSİ 19.45’te başlayacak. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi yayın haklarını elinde bulunduran Exxen karşılaşmayı canlı olarak verecek.



Sarı-kırmızıların UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle;



16 Eylül



19.45 | Galatasaray - Lazio



30 Eylül



22.00 | Marsilya - Galatasaray



21 Ekim



22.00 | Lokomotiv Moskova - Galatasaray



4 Kasım



19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova



25 Kasım



19.45 | Galatasaray - Marsilya



9 Aralık



22.00 | Lazio - Galatasaray