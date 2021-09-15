Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında İtalya takımı Lazio'yu konuk edecek. Peki Galatasaray-Lazio maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

ntv.com.tr 15.09.2021 - 09:34

Galatasaray - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)

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UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk mücadeleler başlıyor.

Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Lazio'yu ağırlayacak.

Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile E grubunda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de Trabzonspor deplasmanında 2-2’lik beraberlikle ayrılmıştı.

GALATASARAY-LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Temsilcimizin gruptaki ilk mücadelesi 16 Eylül 2021 Perşembe günü (yarın) oynanacak.

Müsabaka TSİ 19.45’te başlayacak. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi yayın haklarını elinde bulunduran Exxen karşılaşmayı canlı olarak verecek.

Sarı-kırmızıların UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle;

16 Eylül

19.45 | Galatasaray - Lazio

30 Eylül

22.00 | Marsilya - Galatasaray

21 Ekim

22.00 | Lokomotiv Moskova - Galatasaray

4 Kasım

19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova

25 Kasım

19.45 | Galatasaray - Marsilya

9 Aralık

22.00 | Lazio - Galatasaray

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