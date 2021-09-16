Galatasaray - Lazio UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ntv.com.tr 16.09.2021 - 14:36
UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk mücadeleler başlıyor.
Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Lazio'yu ağırlayacak.
Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile E grubunda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de Trabzonspor deplasmanında 2-2’lik beraberlikle ayrılmıştı.
GALATASARAY-LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Temsilcimizin gruptaki ilk mücadelesi 16 Eylül 2021 Perşembe günü (bu akşam) oynanacak.
Müsabaka TSİ 19.45’te başlayacak. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi yayın haklarını elinde bulunduran Exxen karşılaşmayı canlı olarak verecek.
GALATASARAY'DA 4 EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan 4 futbolcu, Lazio karşısında forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, sahadaki yerini alamayacak.
UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak.
Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan ve 8 maç ceza verilen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda karşılaşmada forma giyebilecek.
Sarı-kırmızıların UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle;
16 Eylül
19.45 | Galatasaray - Lazio
30 Eylül
22.00 | Marsilya - Galatasaray
21 Ekim
22.00 | Lokomotiv Moskova - Galatasaray
4 Kasım
19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova
25 Kasım
19.45 | Galatasaray - Marsilya
9 Aralık
22.00 | Lazio - Galatasaray