Galatasaray - Lazio UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk mücadeleler başlıyor.

Temsilcimiz Galatasaray, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Lazio'yu ağırlayacak.

Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya ile E grubunda mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de Trabzonspor deplasmanında 2-2’lik beraberlikle ayrılmıştı.

GALATASARAY-LAZİO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Temsilcimizin gruptaki ilk mücadelesi 16 Eylül 2021 Perşembe günü (bu akşam) oynanacak.

Müsabaka TSİ 19.45’te başlayacak. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi yayın haklarını elinde bulunduran Exxen karşılaşmayı canlı olarak verecek.

GALATASARAY'DA 4 EKSİK



Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan 4 futbolcu, Lazio karşısında forma giyemeyecek.



Sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, sahadaki yerini alamayacak.



UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de sahaya çıkamayacak.



Süper Lig'in ilk haftasındaki GZT Giresunspor maçında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan ve 8 maç ceza verilen Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao ise teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda karşılaşmada forma giyebilecek.



Sarı-kırmızıların UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle;



16 Eylül



19.45 | Galatasaray - Lazio



30 Eylül



22.00 | Marsilya - Galatasaray



21 Ekim



22.00 | Lokomotiv Moskova - Galatasaray



4 Kasım



19.45 | Galatasaray - Lokomotiv Moskova



25 Kasım



19.45 | Galatasaray - Marsilya



9 Aralık



22.00 | Lazio - Galatasaray