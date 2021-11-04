Galatasaray liderliğini sürdürdü

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçında E Grubu'nun lideri Galatasaray, Nef Stadyumu'nda Lokomotiv Moskova'yı konuk etti.



Sarı-Kırmızılılar kritik maça Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Berkan, Feghouli, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil 11'iyle başladı.



Konuk takım ise Guilherme, Nenakhov, Barinov, Jedvaj, Rybus, Beka Beka, Maradishvili, Rybchinski, Kerk, Lisakovich, Zhemaletdinov 11'iyle çıktı.



Maça iki takımda kontrollü başladı. Galatasaray en etkili atağını 12. dakikada Sofiane Feghouli ile yakaladı. Orta sahada dışarı çıkmak üzere olan topu Kerem Aktürkoğlu çevirdi. Kerem pası Halil Dervişoğlu'na aktardı. Ceza sahası yayında Halil pası Feghouli'ye bıraktı. Cezayirli oyuncunun şutu dışarı çıktı.



Sağ tarafta topu rakibinden kapan Halil Dervişoğlu, Lokomotiv Moskova'nın savunmada az adamla yakalandığı pozisyonda meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına doğru hareketlenen Van Aanholt'a gönderdi. Bu futbolcu bekletmeden topu ceza yayı içinde bulunan Feghouli'ye çıkardı. 43'te Cezayirli futbolcu da sağ ayağının içiyle yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.



İlk yarı sarı-kırmızılıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



İkinci yarıda Lokomotiv Moskova oyun üstünlüğünü eline aldı. 73. dakikada Kamano ile eşitliği sağladı.



Halil Dervişoğlu 81. dakikada ceza sahası dışından muhteşem bir şut çekti ancak top kornere çıktı.



86. dakikada Ömer Bayram'ın rakip ceza sahasının sol tarafından çektiği şut önce direğe ardından kaleciye çarptı.



Karşılaşma 1-1 bitti.



Galatasaray puanını 8'e yükseltti ve 4. haftayı lider bitirmeyi garantiledi. Lokomotiv Moskova ise 2 puanla son sırada yer aldı.