Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada,



"Profesyonel futbolcumuz Martin Linnes'in sözleşmesi 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonları için uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya ilgili her bir sezon için 1 milyon 400 bin Euro net sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi.