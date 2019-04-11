Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada,
"Profesyonel futbolcumuz Martin Linnes'in sözleşmesi 2019-2020 ve 2020-2021 futbol sezonları için uzatılmıştır. Buna göre futbolcuya ilgili her bir sezon için 1 milyon 400 bin Euro net sabit transfer ücreti ödenecektir" denildi.
Galatasaray, Linnes'in sözleşmesini uzattı
Spor
Galatasaray Kulübü, bu sezon başarılı bir performans sergileyen Martin Linnes'in sözleşmesini uzattı.
Sarı-kırmızılı kulübün konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada,