Galatasaray – Lokomotif Moskova UEFA Avrupa Ligi E Grubu karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

UEFA AVrupa Ligi E Grubu 4’ncü hafta karşılaşmalarında temsilcimiz Galatasaray evinde Lokomotif Moskovayı konuk edecek. Şu ana kadar grubunda kayıpsız ilerleyen Galatasaray son maçta yendiği Lokomotif Moskova ile karşılaşacak. Peki mücadele saat kaçta, nerede, ne zaman oynanacak? İşte karşılaşmanın ayrıntıları…

Haberler - ntv.com.tr 02.11.2021 - 12:31 | Son Güncelleme : 02.11.2021 - 12:48

Galatasaray – Lokomotif Moskova UEFA Avrupa Ligi E Grubu karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

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evinde Rus ekibi Lokomotif Moskova’yı konuk edecek.

Son maçta Rus temsilcisini Kerem Aktürkoğlu’nun golüyle yenen grup lideri Galatasaray, gruplarda 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan topladı.

Lokomotif Moskova’nın ise gruplarda henüz puanı bulunmuyor.

UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU GALATASARAY – LOKOMOTİF MOSKOVA KARŞILAŞMASI NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray – Lokomotif Moskova UEFA Avrupa Ligi E Grubu mücadelesi 4 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te oynanacak. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

Mücadeleyi İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Galatasaray’da göz sakatığı devam eden Omar Elabdellaoui dışında Arda Turan ve Sacha Boey forma giyemeyecek.

Konuk ekip Lokomotif Moskova’da ise Anton Miranchuk, Magkeev, Zé Luís, Cerqueira, Kamano sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Oyuncu Fedor Smalov ise Covid-19 hastalığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

Galatasaray seyirci kapasitesi sınırının kalkması için TFF'ye başvuruda bulundu.

İŞTE MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mohamed

LOKOMOTİF MOSKOVA: Guilherme, Zhivoglyadov, Jedjav, Barinov, Rybus, Maradishvili, Beka Beka, Zhemaletdinov, Rybchinskiy, Anjorin, Kerk

GALATASARAY'DA ÜÇ İMZA

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