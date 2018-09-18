Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşılaşıyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetiyor.
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9. dakikada Rodrigues'in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Serdar Aziz, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Emre Akbaba, Rodrigues, Eren Derdiyok
Lokomotiv Moskova: Guilherme, Idowu, Manuel Fernandes, Höwedes, Krychowiak, Farfan, Corluka, Ignatyev, Denisov, Kverkvelia, Aleksei Miranchuk
GALATASARAY D GRUBU'NDA
Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon mutlu sona ulaşarak Şampiyonlar Ligi gruplarına doğrudan katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılı takım, D Grubu'nda Lokomotiv Moskova'nın yanı sıra Portekiz'den Porto ve Almanya'dan Schalke 04 ile karşı karşıya gelecek.