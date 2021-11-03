Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçında seyirci kısıtlaması uygulamayacak

Galatasaray Kulübü, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 4. haftasında yarın Nef Stadı'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova maçında herhangi bir seyirci kısıtlaması uygulanmayacağını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.11.2021 - 19:34

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçında seyirci kısıtlaması uygulamayacak

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cephesinden Lokomotiv Moskova maçı öncesi yapılan açıklamada, karşılaşmaya yüzde 100 kapasite ile seyirci alımına yönelik yapılan başvurunun Türkiye Federasyonu (TFF) tarafından reddedildiği bildirildi.

TFF'nin 9 Kasım Salı gününden itibaren Türkiye'de oynanacak tüm maçlarda yüzde 50 olan seyirci kapasitesini yüzde 100'e çıkardığı hatırlatılarak, "Kulübümüzce alınan karar gereği, yarın saat 20.45'te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynayacağımız müsabakada herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir." denildi.

Yeni tip Corona virüs salgını nedeniyle uzun süredir dolu tribünler önünde maça çıkmadıklarının aktarıldığı açıklama, "Uzun bir aradan sonra, büyük Galatasaray taraftarının güçlü desteğini hissedeceğimiz bu müsabakada buluşmayı heyecanla bekliyoruz." ifadeleriyle sona erdi.

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