Galatasaray-Lokomotiv Moskova Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ilk maçında yarın Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Müsabakayı İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek.

Spor Toto Süper Lig'de geçen sezon mutlu sona ulaşarak Şampiyonlar Ligi gruplarına



doğrudan katılma hakkı elde eden sarı-kırmızılı takım, D Grubu'nda Lokomotiv

Moskova'nın yanı sıra Portekiz'den Porto ve Almanya'dan Schalke 04 ile karşı karşıya

gelecek.

Grubun diğer maçında Schalke 04, Porto'yu ağırlayacak.

1 GÜN KALA YAYINCI BELLİ DEĞİL



Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı henüz belli değil. Maç saatinden önce yayıncı kuruluşun belli olması bekleniyor.

İKİ SEZON ARADAN SONRA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE



Galatasaray, iki sezon aradan sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi'nde 2015-2016 sezonunda boy gösteren sarı-kırmızılı takım, 2016-

2017'de cezası nedeniyle Avrupa kupalarında yer alamamıştı.



Galatasaray, geçen sezon da UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda İsveç'in Östersunds ekibine elenmişti.

YENİ SPONSORLA İLK MAÇ



Galatasaray'ın Avrupa kupalarındaki maçlarında sponsoru önceki yıllardaki gibi THY oldu. Sarı-kırmızılılar salı günkü Lokomotiv Moskova maçına THY logolu formalarıyla çıkacak.

2018-2019 sezonunda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda THY logosunu formasında taşıyacak.

GALATASARAY 3-2 REAL MADRİD (MAÇ ÖZETİ)

