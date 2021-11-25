Galatasaray - Marsilya maçı öncesi Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı maç öncesi Romain Canuti isimli Fransız gazeteci tepki çeken bir paylaşım yaptı. Gazeteci, stattaki aslan heykeline çıkıp verdiği pozu gelen tepkiler sonrası sildi. Özür dileyen Canuti, "Şaka olduğunu düşündüğüm anlamsız hareketle haddimi aştım" açıklaması yaptı.

Haberler - ntv.com.tr 25.11.2021 - 15:28

Galatasaray - Marsilya maçı öncesi Fransız gazeteciden tepki çeken paylaşım

bu akşam Fransız temsilcisi Marsilya ile İstanbul’da karşı karşıya gelecek.

Kritik maç öncesi Fransız ekibini yakından takip eden gazeteciler de İstanbul’a geldi. Ancak Romain Canuti isimli basın mensubunun yaptığı hareket maç başlamadan ortalığı kızıştırdı.

Nef Stadyumu’nda bulunan aslan heykelinin üzerine çıkan Fransız gazeteci, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. ‘’Galatasaray’ın aslanını evcilleştirdim’’ notuyla paylaştığı gönderi kısa sürede fark edildi.

TEPKİLER SONRASI SİLDİ

Gelen tepkiler üzerine paylaşımını silen gazeteci,  "Dün akşamki basın toplantısından önce, şaka olduğunu düşündüğüm anlamsız hareketle haddimi aştığımı üzülerek fark ettim. Bu sebepten dolayı kırdığım ve üzdüğüm tüm Galatasaray taraftarından özür dilerim" dedi.

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