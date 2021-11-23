Galatasaray – Marsilya Uefa Avrupa Ligi E Grubu karşılaşması saat kaçta, ne zaman? (Muhtemel 11’ler)

Galatasaray ile Marsilya UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda karşılaşacak. Fransa’da oynanan olaylı maçın ardından iki takım taraftarları arasındaki gerginlik tam olarak sona ermedi. Peki kıran kırana geçeceği düşünülen Avrupa Ligi mücadelesi saat kaçta, ne zaman oynanacak? İşte karşılaşmanın detayları…

Haberler - ntv.com.tr 23.11.2021 - 12:27

Galatasaray – Marsilya Uefa Avrupa Ligi E Grubu karşılaşması saat kaçta, ne zaman? (Muhtemel 11’ler)

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evinde Fransız temsilcisi Marsilya’yı ağırlayacak.

Fransa’da oynanan ilk maçta iki takım arasında gerginlik çıkmış, hakem oyunu durdurmuştu.

Olaylar esnasında teknik direktör Fatih Terim ise taraftarların bulunduğu tribüne giderek sakinleşmelerini istemişti.

Duraklamalardan sonra ise ilk yarının sonuna 8 dakika ilave edilmişti.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda liderliğini devam ettiren temsilcimiz Galatasaray için Marsilya karşılaşması büyük önem taşıyor.

Grupta şu an 8 puanla namağlup olarak lider konumda bulunan Galatasaray, Marsilya’yı yenmesi halinde gruplardan çıkmayı garantileyecek.

Marsilya’nın ise grupta 4 beraberlikle 4 puanı bulunuyor.

UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU GALATASARAY - MARSİLYA KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray – Marsilya UEFA Avrupa Ligi E Grubu mücadelesi 25 Kasım Perşembe günü 20.45’te oynanacak. Karşılaşma Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Arda Turan ve Sacha Boey, Marsilya’ya karşı forma giyemecekler.

Marsilya’da ise Türk futbolcu Cengiz Ünder bel sakatlığı, Dimitri Payet ise cezası sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

İŞTE MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Morutan, Feghouli, Kerem, Halil,

MARSİLYA: Lopez, Lirola, Saliba, Balerdi, Amavi, Gueye, Gerson, Harit, De La Fuente, Luis Henrique, Milik

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