Galatasaray Nampalys Mendy'i kiralayacak iddiası (Nampalys Mendy kimdir?)

Galatasaray, Nampalys Mendy'i kiralayacağı iddialarının ardından 29 yaşındaki İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City oyuncusu Nampalys Mendy merak konusu oldu.

Nampalys Mendy'nin Leicester City'le olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.

NAMPALYS MENDY KİMDİR?

23 Haziran 1992 La Seyne-sur-Mer, Fransa doğumlu Nampalys Mendy 29 yaşındadır.

1.67 boyunda ve ön libero mevkiinde forma giyen Mendy futbol kariyerine Monaco altyapısında başladı.



Ardından Nica ve Leicester'da yer aldı. Aynı zamanda yıldız isim 4 kez Senegal Milli Takım forması giydi.



Profesyonel futbol kariyerine 2010 yılında Monaco altyapısında başlayan Mendy, daha sonra Nica ve Leicester formalarını terletmişti.



Öte yandan yıldız isim, 4 kez Senegal Milli Takım forması giydi.