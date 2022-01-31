Galatasaray Nef'te 8 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı: Şampiyonlar Ligi maçları ertelendi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 7 sporcu ile bir personelin testinin pozitif olduğu, izolasyon ve tedavi süreçlerinin başladığı belirtildi.



Açıklamada, erkek basketbol takımının oynayacağı 2 mücadelenin ertelendiği açıklandı.



Sarı-kırmızılıların, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynayacağı MHP Riesen maçının 14 Mart Pazartesi gününe, 3 Şubat Perşembe günü yapması gereken Hapoel U-Net Holon müsabakasının ise 2 Mart Çarşamba gününe ertelendiği ifade edildi.