Galatasaray NFT ne zaman çıkacak?

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Galatasaray, 1 Ekim tarihinde Ali Sami Yen NFT koleksiyonu ile sektöre atılımını gerçekleştirecek.

Sezon boyunca kulüp tarihinin önemli olaylarını vurgulayacak olan NFT koleksiyonu, Galatasaray’ın ilk NFT koleksiyonu olacak.

Galatasaray Futbol Kulübü’nün tarihini vurgulayacak NFT koleksiyonları, kulüp tarihindeki dönüm noktalarını ve kupalarını konu alacak ve bu koleksiyonlar ile Galatasaray kulübünün mirasına ortak olunarak kulübe katkıda bulunulabilecek.



Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya hesaplarından kısa bir film ile ön duyurusunu gerçekleştirdiği, Türkiye’nin ilk NFT Koleksiyonu projesini hayata geçirmek adına global markalarla iş birliğine gitti.

İlk bölümü 1 Ekim'de arz edilecek olan ve Legendary, Mythical ve Iconic bölümlerinden oluşacak olan Ali Sami Yen NFT Koleksiyonunda, her NFT'nin arkasında ilgili görsel ile özel video içeriği olacak ve bölüme bağlı olarak içerikler de farklılaşacak.

Her bir drop, nadirliğine bağlı olarak farklı değerlere sahip olacak. Ali Sami Yen Koleksiyonuna dahil aşağıdaki NFT'lerin arz tarihleri ise şöyle:

Legendary: 1 Ekim 2021



Mythical: 8 Ekim 2021



Iconic: 15 Ekim 2021



Her NFT arzının Galatasaray ve Shirtum’un web sitelerinde özel bir açılış sayfası olacak. Taraftarlar, NFT'nin resmine tıkladığında Shirtum platformundaki Galatasaray açılış sayfasına yönlendirilecek ve burada NFT'yi kredi veya banka kartı ile satın alarak, hem bir tarihi anın sahibi olacaklar hem de kulüplerine katkıda bulunacaklar.



NFT NEDİR?



NFT, kripto para teknolojilerini kullanarak 2015 yılında ortaya çıkan ve dünyada giderek popüler hale gelen Non-Fungible Tokens, yani takas edilemez jetonlar anlamına geliyor.

Dijital sanat eserlerini ve koleksiyon ürünlerini tescil edilebilir ve satılabilir varlıklar haline getiren NFT, blok zinciri teknolojisiyle kayıt altında tutulan dijital sertifikalar olarak kullanılıyor.