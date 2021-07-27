Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu rövanş maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımını ağırlayacak.

Müsabakayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.

Oynadığı ilk maçta Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e 5-1 mağlup olan Galatasaray, tur şansını zora soktu. Galatasaray'ın tur atlaması için farklı galibiyet alması gerekiyor. Sarı-kırmızılı takım, rakibine 4 farklı skorla üstünlük kurduğu takdirde maçı uzatmalara taşıyacak. Galatasaray, 5 farklı skorla kazanması halinde ise adını üst tura yazdıracak.



Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Hollanda PSV'ye elenmesi halinde Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek ve İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.

GS-PSV RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Sarı Kırmızılılar'ın rakibiyle yapacağı rövanş maçı, 28 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

GS-PSV RÖVANŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saat 21.00'de başlayacak PSV Eindhoven - Galatasaray, karşılaşması TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.

AVRUPA'DA 290. MAÇINA ÇIKACAK



Galatasaray, yarın Avrupa kupalarında 290. kez sahne alacak.



Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 289 müsabakanın 101'inden galibiyetle ayrıldı. 113 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.



Avrupa arenasında rakip fileleri 384 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 436 gole engel olamadı.



FATİH TERİM YÖNETİMİNDE AVRUPA'DA 83. MAÇ



Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında 83. müsabakasına çıkacak.



Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 82 karşılaşma oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 33 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 111 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 124 gol gördü.



PSV İLE 8. RANDEVU



Galatasaray ile PSV, yarın Avrupa kupalarında 8. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 7 maçın 5'ini PSV, 2'sini ise Galatasaray kazandı.



Bu maçlarda PSV 15 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 7 gol kaydetti.