Galatasaray - Randers rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Randers'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle öne geçtiği karşılaşmadan 1-1'lik skorla ayrıldı. Peki, UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray-Randers rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ntv.com.tr 24.08.2021 - 11:56

Galatasaray - Randers rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu)

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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray, Danimarka'nın Randers takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

İkinci yarıda baskısını arttıran ev sahibi ekip, aradığı golü 54'te Frederik Lauenborg ile buldu. 

Maçın kalan dakikalarında her iki takım da bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. 

GALATASARAY-RANDERS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Randers arasındaki ikinci maç, 26 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak.

Mücadele saat 21.00'de başlayacak ve Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray ve Randers arasında oynanacak rövanş maçı, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak müsabakada Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.

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