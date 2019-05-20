Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 36 lig maçında rakiplerine kaybetmeyen sarı-kırmızılı takım, bu kulvarda evindeki en uzun süreli yenilmezlik serisine ulaştı.
Galatasaray, 1996-1998 yıllarında evinde üst üste 35 müsabakada rakiplerine yenilmemişti.
Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de Kasımpaşa'ya 3-1 kaybettiği karşılaşmadan sonra sahasında çıktığı 36 lig maçının 31'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı.
Lig tarihinde kendi evinde en uzun süre yenilmeyen takım unvanı ise 90 maçla Trabzonspor'a ait. Bordo-mavili ekip, ligde adeta fırtına gibi estiği dönemde 1975-1976 sezonunun 10. haftasından başlayıp 1981-1982 sezonunun 6. haftasına kadar süren seride 90 iç saha maçında mağlup olmamıştı.
SON 19 MAÇINDA YENİLMEDİ
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de çıktığı son 19 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 13 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.
Galatasaray, bu karşılaşmalarda 46 kez ağları havalandırırken, kalesinde ise 16 gol gördü.
SÜPER LİG'DE ŞAMPİYON GALATASARAY (VİDEO)