Galatasaray - St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında PSV  Eindhoven'a 2-1 yenilerek elenen Galatasaray, İskoç temsilcisi St. Johnstone ile Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray- St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

29.07.2021 - 11:31

Galatasaray - St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda PSV Eindhoven'a Hollanda'daki ilk karşılaşmada 5-1 yenilen Galatasaray, taraftarının önünde oynadığı rövanş maçında da sahadan yenik ayrılarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone'in rakibi oldu.

GALATASARAY-ST.JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray- St. Johnstone ilk maçı 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak. Rövanş maçı ise 12 Ağustos'ta İskoçya'da olacak. 

Galatasaray'ın turu geçmesi halindeki muhtemel rakipleri:

AZ Alkmaar

Zorya Luhansk

Royal Antwerp

Sturm Graz

Randers

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