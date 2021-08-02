02.08.2021 - 14:34
Şampiyonlar Ligi'ne PSV Eindhoven'a iki maçta da yenilerek veda eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.
GALATASARAY - ST. JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN?
İlk maç 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.
Rövanş ise 12 Ağustos'ta İskoçya'da olacak.
MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi gerçekleşti. 3. ön eleme turunda St Johnstone ile karşılaşacak Galatasaray'ın play-off turuna yükselmesi durumunda karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu.
Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off etabında Danimarka temsilcisi Randers ile mücadele edecek.