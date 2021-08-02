Galatasaray - St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PSV Eindhoven'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

02.08.2021 - 14:34

Galatasaray - St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Şampiyonlar Ligi'ne PSV Eindhoven'a iki maçta da yenilerek veda eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Sarı-kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak.

GALATASARAY - ST. JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN?

İlk maç 5 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak.

Rövanş ise 12 Ağustos'ta İskoçya'da olacak.

MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU 

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kura çekimi gerçekleşti. 3. ön eleme turunda St Johnstone ile karşılaşacak Galatasaray'ın play-off turuna yükselmesi durumunda karşılaşacağı muhtemel rakibi belli oldu.

Galatasaray, turu geçmesi durumunda play-off etabında Danimarka temsilcisi Randers ile mücadele edecek.

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