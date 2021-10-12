Galatasaray stat sponsorunu açıkladı

Galatasaray, Ali Sami Yen Stadyumu'na sponsor olan firmayı açıkladı. Sarı-Kırmızılılar, NEF ile anlaşmaya varırken, 10 sezon için 725 milyon TL'lik sözleşmeye imza attı.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.10.2021 - 01:10

Galatasaray stat sponsorunu açıkladı

Kulübü, Timur Şehircilik Planlama A.Ş ile 10 sezon için stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten anlaşmaya ilişkin yapılan açıklama şöyle: 

"Şirketimiz ve Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır.

İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Kulübü Derneği'ne ödenecektir."

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