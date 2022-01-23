Galatasaray taraftarından yönetime protesto

Galatasaray taraftarı, Trabzonspor yenilgisinin ardından yönetimi protesto ederek istifaya davet etti. Protokol tribünü önüne gelerek yönetimi istifaya çağıran taraftarlar güvenlik güçleri tarafından uzaklaştırıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 23.01.2022 - 21:37

Galatasaray taraftarından yönetime protesto

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Toto 'in 23. haftasında Trabzonspor'a evinde 2-1 mağlup olan 'da taraftarlar, yönetim kurulunu istifaya davet etti.

Galatasaray Nef Stadı'nda oynanan maçın ardından tribünlerde "yönetim istifa" şeklinde tezahürat yapan sarı-kırmızılılar, bu tepkilerini stat dışında da sürdürdü.

Protokol tribünü önüne gelen bir grup taraftar, istifa yönündeki tezahüratlarına devam etti. Güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri, taraftarları protokol tribünün önünden uzaklaştırdı.

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