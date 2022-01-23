Galatasaray - Trabzonspor maçı başladı

Ligde geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Galatasaray, haftaya liderin 24 puan gerisinde 13. sırada girdi.



Bordo-mavili takım ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 51 puan topladı.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.



Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Müsabakanın yardımcı hakemliklerini Bahattin Duran ile Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak üstleniyor. Video Yardımcı Hakem olarak Özgür Yankaya görev yapıyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den yayınlanıyor.



GALATASARAY - TRABZONSPOR

11'LER:



GALATASARAY: Fatih, Boey, Taylan, Kerem, Ömer, Berkan, Nelsson, Cicaldau, Marcao, Emre, Halil



Trabzonspor: Uğurcan; Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

