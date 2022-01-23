Galatasaray - Trabzonspor maçı başladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında lider Trabzonspor karşılaşıyor. Maç saat 19.00'da başladı.

Haberler - Ntvspor 23.01.2022 - 18:17 | Son Güncelleme : 23.01.2022 - 19:06

Galatasaray - Trabzonspor maçı başladı

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Ligde geride kalan 22 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 27 puan topladı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren , haftaya liderin 24 puan gerisinde 13. sırada girdi.

Bordo-mavili takım ise 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgiyle 51 puan topladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Trabzon'da yapılan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Müsabakanın yardımcı hakemliklerini Bahattin Duran ile Tarık Ongun, dördüncü hakemliğini ise Onur Özütoprak üstleniyor. Video Yardımcı Hakem olarak Özgür Yankaya görev yapıyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den yayınlanıyor.

GALATASARAY - TRABZONSPOR 
11'LER: 

GALATASARAY: Fatih, Boey, Taylan, Kerem, Ömer, Berkan, Nelsson, Cicaldau, Marcao, Emre, Halil

:  Uğurcan; Peres, Denswil, Hugo, Puchacz, Berat, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

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