Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır

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Süper Lig'in 30. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 5 Temmuz Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek.



Ligin 30. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:



3 Temmuz Cuma:



21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya



4 Temmuz Cumartesi:



18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen



18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler



21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu



21.00 Fenerbahçe-Göztepe: Bahattin Şimşek



5 Temmuz Pazar:



18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Atilla Karaoğlan



21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus



21.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cüneyt Çakır



6 Temmuz Pazartesi:



21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: Arda Kardeşler