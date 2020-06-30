Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır

Süper Lig'de 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. 5 Temmuz Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını Cüneyt Çakır yönetecek.

Anadolu Ajansı 30.06.2020 - 12:58 | Son Güncelleme : 30.06.2020 - 13:05

Galatasaray-Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır

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Süper Lig'in 30. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, 5 Temmuz Pazar günü oynanacak Galatasaray-Trabzonspor mücadelesini Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligin 30. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şöyle:

3 Temmuz Cuma:

21.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep Futbol Kulübü: Özgür Yankaya

4 Temmuz Cumartesi:

18.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

18.30 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

21.00 Fenerbahçe-Göztepe: Bahattin Şimşek

5 Temmuz Pazar:

18.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor: Atilla Karaoğlan

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Fırat Aydınus

21.00 Galatasaray-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

6 Temmuz Pazartesi:

21.00 Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş: Arda Kardeşler

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