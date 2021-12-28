Galatasaray Türkiye Kupası'na veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor, normal süresi ve uzatma bölümleri 3-3 berabere biten maçta Galatasaray'a seri penaltılarda 6-5 üstünlük sağlayarak son 16 turuna yükseldi.

NEF Stadı'ndan oynanan mücadelede sarı-kırmızılıların gollerini 29. dakikada Alpaslan Öztürk, 49. dakikada Halil Dervişoğlu ve 50. dakikada Mustafa Muhammed kaydetti.



Konuk Altaş Denizlispor'un golleri ise 9. dakikada İlhan Depe, 38. dakikada Brahim Darri ve 90+9'da Victor Nelsson'dan (kendi kalesine) geldi.

Galatasaray'da Alpaslan Öztürk 90+6'da ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Normal süresi 3-3 berabere biten maçta uzatmalara gidildi.



Uzatma bölümlerinde de takımların skoru değiştirmeyi başaramadığı karşılaşmada seri penaltı atışlarına geçildi.



PENALTI ATIŞLARI



Penaltılarda iki takım da kullandıkları ilk 5 atışı gole çevirdi.



Galatasaray'dan ilk 5 penaltıyı Nelsson, Halil Dervişoğlu, Taylan Antalyalı, Mustafa Muhammed ve Van Aanholt kullandı. Altaş Denizlispor'da ise ilk 5 penaltıda topun başına Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Özer Özdemir ve kaleci Abdulkadir Sünger geçti.



Oğulcan Çağlayan'ın kullandığı Galatasaray'ın 6. penaltısını kaleci Abdulkadir Sünger kurtarırken, Altaş Denizlispor'un penaltısını kullanan Schwechlen topu filelere gönderdi.



Penaltı atışları sonucunda rakibine üstünlük sağlayan Altaş Denizlispor adını son 16 turuna yazdırırken, Galatasaray ise kupaya katıldığı ilk turdan veda etti.

TERİM TAKIMININ BAŞINDA

Galatasaray'da cezası biten teknik direktör Fatih Terim, Altaş Denizlispor maçında takımının başında sahaya çıktı.



Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbiden sonra toplamda 6 maç ceza aldı.



Terim, ligdeki Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Altay, Demir Grup Sivasspor, Medipol Başakşehir, Adana Demirspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında takımından ayrı kalarak cezasını çekti.