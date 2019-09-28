Süper Lig'in 6. hafta maçında Galatasaray kendi sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Derbiyi Cüneyt Çakır yönetiyor. Derbinin VAR hakemi ise Koray Gençerler.
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Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle devam ediyor.
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Belhanda, Feghouli, Babel, Falcao
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Altay, Isla, Zanka, Jailson, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Tolga, Vedat.
GALATASARAY'IN 8 FENERBAHÇE'NİN 10 PUANI VAR
Fatih Terim'li Galatasaray, derbi öncesinde 5 haftada topladığı 8 puanla 7. sırada yer alırken, 10 puanlı Fenerbahçe Süper Lig puan durumunda 2. sırada yer alıyor.