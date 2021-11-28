Galatasaray, Yeni Malatyaspor'a konuk oluyor (Muhtemel 11'ler)

Galatasaray Süper Lig’in 14’ncü haftasında Yeni Malatyaspor’a konuk oluyor.



Y. Malatyaspor şu anda ligde 12 puanla 17’nci sırada yer alıyor.



Galatasaray karşısında galip gelp yükselişe geçmeyi hedefleyen Y. Malatyaspor bundan önceki son 5 karşılaşmasında 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet aldı.



En son oynadığı Fenerbahçe derbisinde yediği son dakika golüyle Süper Lig’de 21 puanla 8’nci sırada kalan Galatasaray ise Y. Malatyaspor’u yenerek galibiyet serisi oluşturmayı istiyor.

İki takım arasında daha önce oynanan 8 Süper Lig maçında Galatasaray 5, Yeni Malatyaspor 2 galibiyet aldı.

Galatasaray, rakibine konuk olduğu 4 maçta sadece 1 kez kazanabildi.



YENİ MALATYASPOR – GALATASARAY SÜPER LİG 14’NCÜ HAFTA KARŞILAŞMASI NE ZAMAN OYNANACAK?



Süper Lig’in 14’ncü Haftası’nda Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşma 28 Kasım Pazar günü saat 19.00’da oynanacak. Mücade BeIN Sports’tan naklen yayınlanacak.

Müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER



Galatasaray’da sakatlıkları devam eden Arda Turan ve Sacha Boey mücadelede forma giyemeyecekler.

Öte yandan sarı kart sınırında bulunan Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Altay mücadelesinde forma giyemeyecekler



Yeni Malatyaspor’da ise Fatih Aydın, Benjamin Tetteh, Buğra Çağıran, Abdulsamed Damlu, Mustafa Eskihellac ve Rayane Aabid sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek.



FATİH TERİM CEZALI

PFDK, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbide ihraç edilen Fatih Terim'e, karşılaşma hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında 3 maç men ve 13 bin lira para cezası verildiği belirtildi.



Tecrübeli teknik adama, ayrıca aynı maçta tedbire uymama eylemi nedeniyle 2 maç men ve 16 bin 500 lira para cezası uygulandığı aktarıldı.

İŞTE MUHTEMEL 11’LER



Y. MALATYASPOR: Ertaç, Haddadi, Semih, Sadık, Nshimirimana, Ndong, Chouiar, Mustafa, Karim Hafez, Kubilay, Adem



GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil

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