Türk Hava Yolları (THY), Galatasaray’ın 2018-2019 sezonundaki Avrupa kupaları maçlarına forma sponsoru oldu.



Galatasaray ile Türk Hava Yolları arasında yapılan anlaşmaya göre sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, önümüzdeki sezon da Avrupa kupalarında oynayacağı karşılaşmalarda Türk Hava Yolları logolu forma ile boy gösterecek.



2018-2019 sezonunda Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, bir yıl boyunca Avrupa kupalarında oynayacağı maçlarda THY logosunu formasında taşıyacak.

YENİ SPONSORLA İLK MAÇ SALI GÜNÜ



Rus temsilcisi Lokomotiv Moskova ile salı günü İstanbul Türk Telekom Stadyumu’ndaki karşılaşmadan itibaren Türk Hava Yolları logolu formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Galatasaray, seyahatlerini de yine Türk Hava Yolları ile gerçekleştirecek.