Galatasaray'da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etti

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, hem kulüp hem de Sportif AŞ'deki görevlerinden istifa etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 15.12.2021 - 23:43

Galatasaray'da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir istifa etti

Youtube yayımlanan bir programa telefonla bağlanan Epözdemir, Kulübündeki başkan yardımcılığı ve Sportif AŞ'deki başkan vekilliği görevlerinden ayrıldığını kaydetti.

Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulu ile derin ilkesel farklılıklar, tutum, yöntem ve yaklaşım farklılıkları olduğunu aktaran Epözdemir, yapılan bazı hataların kendisini istifaya götürdüğünü belirtti.

Epözdemir, 17 Aralık Cuma günü kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyerek istifasının gerekçelerini anlatacak.

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