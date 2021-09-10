Galatasaray'da Boey 2 hafta sahalardan uzak kalacak

Galatasaray, Sacha Boey'in sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

ntv.com.tr 10.09.2021 - 10:45 | Son Güncelleme : 10.09.2021 - 11:35

Galatasaray'da Boey 2 hafta sahalardan uzak kalacak

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Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürürken, Sacha Boey'den kötü haber geldi.

Galatasaray Futbol Takımı'nda Fransız sağ bek Sacha Boey'in sol üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün akşamki antrenmanda çift kale maçta arka adalesinde ağrı hisseden 20 yaşındaki futbolcunun bugün tetkikleri gerçekleştirildi.

Sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey'in tedavisine başlandı.

20 yaşındaki sağ bek oyuncusunun en az 2 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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