Galatasaray'da corana virüs vakaları artıyor

Haberler - ntv.com.tr - DHA 04.01.2022 - 10:11
Galatasaray Kulübü'nde corona virüs vakaları artıyor. Patrick van Aanholt'tan sonra Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün de testleri pozitif çıktı.
Hissettiği belirtiler sonrası ülkesi Hollanda’da yaptırdığı Covid-19 PCR testinde pozitif sonuç görülen Patrick van Aanholt’un izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı açıklandı.
Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk için yapılan açıklama ise şöyle;
"Galatasaray Futbol takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından oyuncularımızdan Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk’ün test sonucu pozitif çıkmıştır.
Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."