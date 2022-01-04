Galatasaray'da corana virüs vakaları artıyor

Galatasaray Kulübü'nde corona virüs vakaları artıyor. Patrick van Aanholt'tan sonra Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk'ün de testleri pozitif çıktı.

Hissettiği belirtiler sonrası ülkesi Hollanda’da yaptırdığı Covid-19 PCR testinde pozitif sonuç görülen Patrick van Aanholt’un izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı açıklandı.



Fatih Öztürk ve Alpaslan Öztürk için yapılan açıklama ise şöyle;

"Galatasaray Futbol takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için yapılan Covid-19 PCR testlerinin ardından oyuncularımızdan Fatih Öztürk ile Alpaslan Öztürk’ün test sonucu pozitif çıkmıştır.



Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır."