Galatasaray'da Covid-19 test sonuçları negatif çıktı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, test sonuçlarının negatif çıkmasının ardından antrenmanların planlandığı gibi 21 Mayıs'ta başlayacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı 20.05.2020 - 23:32

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Galatasaray Kulübü, bu sabah yapılan yeni tip corona virüs (Covid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı teknik, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah yapılan KOVID-19 PCR testlerinin tamamı negatif sonuçlanmıştır. Takımımızın antrenmanları planlandığı gibi yarın itibarıyla başlayacaktır." denildi.

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