Divan kurulu başkanı İrfan Aktar'ın, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Gayrettepe Dedeman Otel'de düzenlenecek toplantının saat 13.30'da başlayacağı bildirildi.
Toplantıda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla düzenlenen mali, idari, sportif raporun yönetim kurulu tarafından sunulacağı, raporla ilgili denetim kurulunun tespit ve incelemesinin üyelerle paylaşılacağı kaydedildi.
Toplantı sonunda, 11 Nisan Çarşamba günü yapılacak divan kurulu başkanlık seçiminde adayların kullanacağı oy pusulalarındaki renklerin belirleneceği aktarıldı.
Galatasaray'da divan kurulu toplanıyor
Anadolu AjansıSpor
Galatasaray Kulübünün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Divan kurulu başkanı İrfan Aktar'ın, sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Gayrettepe Dedeman Otel'de düzenlenecek toplantının saat 13.30'da başlayacağı bildirildi.