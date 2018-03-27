Yaz transfer döneminin hızlı takımı Galatasaray 10 futbolcu transfer ederken Ndiaye'yi ara transfer döneminde Stoke City'ye gönderdi. Gazete Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Dursun Özbek yönetimi döneminde 9 futbolcusunun yanı sıra 7 sezondur kaleyi koruyan Fernando Muslera’yla ‘maç başı’ değil, ‘Puan başı’ sözleşmeye geçilmişti. Yeni transferlerin kontratlarına kazanılan her 1 puan için 4 ile 5 bin euro prim maddesi eklendi.

Sözleşme yenilenen Muslera ile birlikte toplam 10 isim şimdiye kadar toplanan puanlar için 2 milyon 384 bin euro (11 milyon 800 bin TL) almaya hak kazandı.

SELÇUK İNAN'A 650 BİN EURO



Selçuk İnan, Serdar Aziz, Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin gibi eski kontratlı oyuncularla maç başı prim sistemine göze sözleşme yapılmıştı. Maç başı 25 bin euro kazanan Selçuk İnan, 650 bin euro ile tüm futbolcuları geride bıraktı. Takımda genelde yerli oyuncuların başı çektiği diğer grup oyunculara da toplam 2 milyon euro ödenecek.

BELHANDA'YA 460 BİN, GOMİS'E 260 BİN EURO

Belhanda puan başı 5 bin Euro kazanırken, takımın 25’er puan barajını iki kez geçmesi nedeniyle ekstra 200 bin euroyu daha cebine koydu. Faslı yıldızın prim geliri 460 bin euroyu bulurken Gomis 260 bin euroda kaldı.

Oynadığı 2 maçta 30 bin Euro alma hakkı elde eden kaleci Carrasso, oynamadığı maçlarda ise kadroda yer aldığı için ek olarak 80 bin euroyla birlikte toplamda 110 bin euroyu hesabında gördü.

Fernando, Mariano ve Latovlevici, G.Saray’ın şampiyonluğa ulaşması olması halinde, hak ettikleri puan priminin yüzde 25’ini ek gelir olarak alacak.

Sözleşmesi uzatılan Muslera puan başı 5 bin alırken, sadece bu sezona özel her bir puan için 10 bin euro kazanıyor.