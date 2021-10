Galatasaray'da genel kuruldan yönetime tam yetki

Galatasaray Kulübü'nün 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında mevcut yönetim kuruluna, kulübün varlıklarıyla ilgili her türlü hukuki işlem, sözleşme ve tasarrufta bulunma yetkisi verildi.



Sarı-kırmızılı kulübün yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi.



"SORU İŞARETİNE YER VERMEMEK İÇİN AÇIK YAZALIM İSTEDİK"



Toplantıda Burak Elmas başkanlığındaki yönetim, 31 Mayıs 2024'e kadar kulübün varlıklarıyla ilgili her türlü hukuki işlem, sözleşme ve tasarrufta bulunma yetkisi istedi.



Burak Elmas, tüzük gereği istedikleri yetkilerin her yönetimin seçildikten sonra genel kuruldan talep ettiği yetkiler olduğunu belirterek, "Burada farklı bir şey yok. Aksine biz yanlış anlaşmalara sebebiyet verecek veya üyelerimizin kafalarında soru işareti oluşturacak bir cümleye yer vermemek için açık yazalım istedik. Geçmiş yönetimlere verilen bu yetkiler daha geniş kapsamlı yazılmış. Biz, talep ettiğimiz yetkilerde gayrimenkullerimizi net olarak yazdık" diye konuştu.



Yapılan oylamada yönetim kuruluna istediği yetki verilirken, Burak Elmas tekrar kürsüye gelerek üyelere teşekkür etti.



Toplantının son bölümünde yönetim kurulu üyesi Burçak Emre Zorlu, 2021 yılı bütçesiyle ilgili sunum yaptı. Kulüpte 2021 yılı bütçesi 166 milyon 325 bin 654 lira gelir, 543 milyon 539 bin 723 lira gider olarak oy birliğiyle kabul edildi.



"GALATASARAY NORMALLEŞME SÜRECİNE GİRDİ"



Burak Elmas, genel kurulda son olarak kürsüye çıkarak, "Galatasaray için çok önemli iki günün sonuna geldik. Pandemi sebebiyle gecikmiş genel kurulumuz vardı. Artık zamanlama açısından Galatasaray normalleşme sürecine girmiş durumda. Biz de ilk kez sizin karşınıza çıktık. Divan başkanımız ve ekibine teşekkür ederim. En önemli teşekkür üyelerimize. Bütçemize onay verdiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Sizlerin güvenine layık olmak için ben ve arkadaşlarım elimizden gelen her şeyi yapacağız. Emanetiniz emin ellerde. Hiç merakınız olmasın" dedi.



Elmas'ın konuşmasının ardından yaklaşık 11 saat süren genel kurul sona erdi.