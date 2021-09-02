Galatasaray'da Marcao'nun cezası belli oldu

Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcu Marcao'ya 150 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Marcos de Nascimento Teixeira’ya GZT Giresunspor-Galatasaray A.Ş. maçında yaptığı disiplin cezası gereken hareketleri nedeniyle, Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu'nca alınan kararla 150.000 Euro tutarında para cezası verilmiştir" denildi.



PFDK 8 MAÇLA CEZALANDIRMIŞTI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray'ın Süper Lig'de GZT Giresunspor ile yaptığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao'ya 8 resmi maçtan men ve 21 bin lira para cezası vermişti.

Sarı-kırmızılı kulüp de Kerem Aktürkoğlu'na yönelik hareketleri nedeniyle Marcao'nun bireysel çalışması yönünde karar almıştı.