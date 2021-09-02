Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı çıktı

Çaykur Rizespor'a dün ödeme yapan Galatasaray'da Oğulcan Çağlayan'ın lisansı bugün çıkarıldı.



25 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de forma giyebilecek.

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan için Ç.Rizespor kulübene 1.1 milyon Euro ve 550 bin TL'lik ödeme yaptı.

TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADI

Lisansının çıkartılmasının ardından Oğulcan Çağlayan sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınladı.

Çağlayan'ın mesajında, "Formama tekrar kavuşmamda büyük çaba gösteren değerli başkanımız Burak Elmas nezdinde tüm yönetim kurulumuza teşekkür eder, her zaman yanımda olan sevgili hocam Fatih Terim'e ve ilk günden bu yana desteğini benden esirgemeyen büyük Galatasaray taraftarına minnetimi sunarım." ifadeleri yer aldı.



GALATASARAY'IN OĞULCAN ÖDEMESİNDE YARGITAY DETAYI



Hürriyet gazetesinin haberine göre, Galatasaray, 25 yaşındaki oyuncunun lisanasının çıkartılması için TFF ile iletişime geçti. Sarı-Kırmızılılar, Oğulcan Çağlayan'ın UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de oynayabilmesi için bugün lisansının çıkartılmasını istedi. TFF, UEFA tarafından 10 Eylül'de ödeme yapılacağını söyledi. Bunun üzerine Oğulcan'ı yarım sezon daha kaybetmek istemeyen Galatasaray, hemen Çaykur Rizespor'a gereken ödemeyi yaptı.



Ancak yapılan ödemede "ihtarname" detayı ortaya çıktı. Galatasaray, Rizespor'a noter aracılığıyla ihtarname çekip, "Uzlaşmıyorum. Yargıtay kararı bozarsa bu parayı faizi ile alacağım. Lisans çıkarmak adına ödeme yapıyorum." dedi.