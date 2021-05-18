Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray Kulübü'nde olağan seçimli genel kurul toplantısının 12 Haziran'da, çoğunluk sağlanamaması durumunda 19 Haziran'da düzenleneceği bildirildi.

DHA 18.05.2021 - 20:41 | Son Güncelleme : 18.05.2021 - 20:42

Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu

Galatasaray Kulübü, olağan seçimli genel kurul toplantısının 12 Haziran Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacağını, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantının ise 19 Haziran günü olacağını açıkladı.

Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Derneğimizin 18.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar gereği, Türk Medeni Kanunu ile tüzüğümüzün ilgili maddeleri gereğince, kulübümüzün “olağan seçim genel kurul toplantısı" yasal koşullar çerçevesinde, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 12 Haziran 2021 Cumartesi günü saat 10.00’da Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı 19 Haziran 2021 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır."

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