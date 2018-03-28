Galatasaray'da Trabzonspor maçının hazırlıkları sürüyor
NtvsporSpor
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 1 Nisan Pazar günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Fatih Terim'in bazı futbolcularla özel görüştü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde
gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular bir süre salonda çalıştıktan sonra sahaya
çıktı.
Sarı-kırmızılılar, ısınma hareketleri ve dar alanda pas çalışmasının ardından yarım
sahada çift kale maç oynadı. İdmanda teknik direktör Terim'in bazı futbolcularla özel
olarak görüşmesi dikkati çekti.
Hafif sakatlıkları bulunan Selçuk İnan ve Serdar Aziz takımdan ayrı koşarken, Eren
Derdiyok ise özel program dahilinde salonda antrenman yaptı.
Uruguay Milli Takımı'ndan sabaha karşı dönen kaleci Fernando Muslera, milli
takımlarından bugün dönmesi beklenen Younes Belhanda ve Yuto Nagatomo ile
sakatlığı bulunan Martin Linnes antrenmana katılmadı.
Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.