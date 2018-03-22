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Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi başladı

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Galatasaray'da Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, reaksiyon ile ivmelenme çalışmaları yapıp, ardından 10'a 10 hedefli ve hedefsiz pas oyunu gerçekleştirdikleri aktarıldı.

Sarı-kırmızılı ekipte, milli takım kamplarında yer alan Selçuk İnan, Serdar Aziz, Fernando Muslera, Younes Belhanda, Martin Linnes ve Yuto Nagatomo'nun idmanda yer almadıkları ifade edildi.

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