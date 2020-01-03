Galatasaray'dan Arda Turan açıklaması

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yönetim ve teknik heyet yaptığı görüşmede, takıma yapılacak takviyeleri masaya yatırmıştı.



Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, transferde geçmişe değil geleceğe yatırım yapacaklarını dile getirdi.



Başkan Cengiz, transferde adı Galatasaray ile anılan Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan ile ilgilerinin olmadığını vurgularken, takıma uzun yıllar katkı sağlayıp sonrasında kazanç elde edebilecekleri oyunculara yöneldiklerini söyledi.