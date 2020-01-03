Galatasaray'dan Henry Onyekuru ve Marcelo Saracchi transferi açıklaması

Son dakika haberi! Galatasaray; Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un transferi için kulübü Leipzig, Henry Onyekuru’nun kiralanması için de kulübü Monaco ile görüşmelere başlandığını KAP’a bildirdi.



Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı: “Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”



“Profesyonel Futbolcu Henry Chukwuemeka Onyekuru'nun Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü AS Monaco Football Club SAM ile resmi görüşmelere başlanmıştır.”