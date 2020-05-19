Galatasaray'dan Mustafa Cengiz açıklaması

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada, mide ameliyatı olan Başkan Mustafa Cengiz'in bugün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alındığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz, geçirmiş olduğu başarılı mide ameliyatının sonrasında bugün yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınmıştır. Başkanımızın genel sağlık durumu iyidir.''

Halsizlik ve kilo kaybı şikayetiyle nisan ayının sonunda hastaneye kaldırılan Cengiz, 7 Mayıs'ta da beyin ameliyatı geçirmişti.