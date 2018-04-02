Galatasaray'dan skorboard açıklaması

Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında dün oynanan Trabzonspor maçı sonrası skorbordda stat müzesi tanıtımıyla birlikte yer verilen, "Şampiyonların kupası müzesinde olur!" mesajıyla ilgili olarak bir açıklama yayımladı.

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde;



"Trabzonspor müsabakası sonrası kupalarla ilgili yanlış anlaşılmalara neden olan skorboard tanıtım görseli ile ilgili yapılan inceleme ve alınan savunmalar sonucunda;



Tanıtımın rakip takım ya da camiaları küçük düşürme hedefi olmadan stadımızdaki ilk maçta yayınlanmak üzere öngörülmüş bir çalışma olduğu tespit edilmiştir.



Ancak bu yayını hazırlayan ilgililer, daha dikkatli olmaları konusunda uyarılmışlardır.



Türk sporunda centilmenliği öne alan,"Rakibe Saygı-Kendine Saygı" prensibiyle hareket eden Galatasaray Camiası kendine ve rakip takımlara karşı her zaman saygılıdır.



En büyük ve en değerli varlığımız taraftarımız, teknik, idari, profesyonel kadrolarımız ile bütünlük ve beraberlik içinde, hak ettiğimiz şampiyonluk yürüyüşlerimiz ilelebet devam edecektir."