Spor Toto Süper Lig’de son olarak Kasımpaşa’yı deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Benfica’nın konuğu oldu.
İlk maçı 2-1 kaybeden sarı kırmızılı temsilcimiz, Estadio da Luz’da mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıktı. İlk yarıda iki ekip de birbirine bariz üstünlük sağlayamazken, Benfica hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışan taraf oldu. 45 dakika 0-0 berbaerlikle tamamlandı.
İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf Benfica oldu. Daha sonra Galatasaray topa sahip olan taraf olsa da etkili fırsatlar yaratmakta zorlandı.
Galatasaray 63’te Younes Belhanda, 85’te ise Emre Akbaba ile rakip ağları sarssa da, pozisyonlar öncesinde ofsayt olduğu gerekçesi ile goller iptal edildi.
Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı ve tur atlayan taraf Portekiz ekibi Benfica oldu.
BENFICA - GALATASARAY: 0-0
Stat: Luz
Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Şovre, Sebastian Georghe (Romanya)
Benfica: Vlachodimos, Almeida, Dias, Ferreira, Grimaldo, Pizzi (Dk. 83 Gabriel), Fernandes, Florentino, Cervi (Dk. 59 Rafa Silva), Felix (Dk. 76 Jonas), Seferovic
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk (Dk. 78 Sinan Gümüş), Ndiaye, Feghouli (Dk. 83 Emre Akbaba), Belhanda, Onyekuru (Dk. 83 Yunus Akgün), Diagne
Sarı kartlar: Dk. 4 Marcao, Dk. 90+3 Ndiaye (Galatasaray), Dk. 90+3 Jonas (Benfica)
Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi
ntv.com.tr, NtvsporSpor
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Galatasaray, deplasmanda Benfica ile 0-0 berabere kaldı. İlk maçta rakibine 2-1 yenilen sarı kırmızı temsilcimiz, turnuvaya veda etti.
Spor Toto Süper Lig’de son olarak Kasımpaşa’yı deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Benfica’nın konuğu oldu.