Spor Toto Süper Lig’de son olarak Kasımpaşa’yı deplasmanda 4-1 mağlup eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde Benfica’nın konuğu oldu.



İlk maçı 2-1 kaybeden sarı kırmızılı temsilcimiz, Estadio da Luz’da mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıktı. İlk yarıda iki ekip de birbirine bariz üstünlük sağlayamazken, Benfica hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışan taraf oldu. 45 dakika 0-0 berbaerlikle tamamlandı.



İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf Benfica oldu. Daha sonra Galatasaray topa sahip olan taraf olsa da etkili fırsatlar yaratmakta zorlandı.



Galatasaray 63’te Younes Belhanda, 85’te ise Emre Akbaba ile rakip ağları sarssa da, pozisyonlar öncesinde ofsayt olduğu gerekçesi ile goller iptal edildi.



Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı ve tur atlayan taraf Portekiz ekibi Benfica oldu.



BENFICA - GALATASARAY: 0-0



Stat: Luz

Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Şovre, Sebastian Georghe (Romanya)



Benfica: Vlachodimos, Almeida, Dias, Ferreira, Grimaldo, Pizzi (Dk. 83 Gabriel), Fernandes, Florentino, Cervi (Dk. 59 Rafa Silva), Felix (Dk. 76 Jonas), Seferovic



Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk (Dk. 78 Sinan Gümüş), Ndiaye, Feghouli (Dk. 83 Emre Akbaba), Belhanda, Onyekuru (Dk. 83 Yunus Akgün), Diagne



Sarı kartlar: Dk. 4 Marcao, Dk. 90+3 Ndiaye (Galatasaray), Dk. 90+3 Jonas (Benfica)

