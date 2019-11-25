Galatasaray'ın Brugge maçında kadro sıkıntısı (Elde 15 kişi kaldı)

Galatasaray'da arka arkaya yaşanan sakatlıklar ve Şampiyonlar Ligi için kadroya yazılmayan isimler nedeniyle Club Brugge maçı öncesi kadro sıkıntısı yaşanıyor. Terim'in elinde iki kaleci dahil toplam 15 oyuncu kaldı.

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Galatasaray’da, milli arada yaşanan sakatlıklar ve UEFA listesine yazılamayan futbolcuların çokluğu nedeniyle Club Brugge maçı öncesi kadro sıkıntısı yaşanıyor.

Son olarak Luyindama'nın sezonu kapatması ve Brugge maçında Nzonzi'nin de kart cezalısı olması Terim'in elini iyice sıkıntıya soktu.

İşte UEFA listesinde adı yer alan ve ve son anda bir aksilik çıkmazsa oynayabilecek durumda olan oyuncular:

KALECİLER: Muslera, Okan

DEFANS: Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo

ORTA SAHA: Selçuk, Lemina, Ömer Bayram, Seri, Belhanda, Feghouli, Emre Mor

FORVET: Babel, Adem

Terim, salı akşamı 18 kişilik kadroyu mecburen U19 takımından 3 oyuncu takviyesiyle tamamlanacak.

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