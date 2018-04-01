Galatasaray'ın konuğu Trabzonspor

BAŞAKŞEHİR MAÇ FAZLASIYLA LİDER Süper Lig 2017/18 sezonu puan durumu maç sonuçları ve haftanın fikstürü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor ile evinde karşı karşıya geliyor.

Saat 19.00'da başlayacak olan mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY İLK 11'İ



Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis

TRABZONSPOR'UN 11'İ:



Onur, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz



Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus olurken, yardımcılıklarını Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu ve Özgür Yankaya üstlenecek.

Galatasaray, son dönemde güçlü rakipleriyle oynadığı maçlardaki kazanamama serisini sonlandırabilmek için sahaya çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 16 lig maçında galibiyet göremedi.



Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 22. haftasında, 21 Şubat 2016'da Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında kazanmayı başaramadı.



Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 16 müsabakadan 11 mağlubiyet ve 5 beraberlikle ayrıldı.



Bu karşılaşmalarda 8 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde 29 gole engel olamadı.



TRABZONSPOR'A KARŞI SON 3 MAÇI DA KAYBETTİ



Galatasaray, hafta sonu ağırlayacağı Trabzonspor'a karşı bu kötü seride yaptığı 3 maçı da kaybetti.



Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonununda Trabzonspor'a karşı 8. haftada konuk olduğu müsabakayı 1-0, 25. haftada evinde yaptığı maçı ise 2-0 kaybederken, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise bordo-mavili takıma deplasmanda 2-1 yenildi.



Bu maçlarda 5 gol yiyen Galatasaray, Trabzonspor'a sadece 1 gol atabildi.



Galatasaray, 16 maçlık seride Beşiktaş'a karşı 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik, Fenerbahçe'ye karşı 5 müsabakada 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik, Medipol Başakşehir'e karşı ise 4 mücadelede 3 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.



EN FARKLI YENİLGİLER MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'E KARŞI



Galatasaray Futbol Takımı'nın önemli rakiplerine karşı çıktığı son 16 lig karşılaşmasındaki en kötü sonuçları, Medipol Başakşehir önünde oldu.



Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunun 27. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 4-0 yenilirken, bu sezon 12. haftadaki maçı ise yine deplasmanda 5-1 kaybetti.

FERNANDO REGES CEZALI



Galatasaraylı tecrübeli orta saha oyuncusu Fernando Reges, Trabzonspor karşısında oynayamayacak.



Fenerbahçe derisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Fernando, yarın takımdaki yerini alamayacak.

Öte yandan, milli takımlarda sakatlık yaşayan oyunculardan Selçuk İnan ve Serdar Aziz'in durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Martin Linnes'in durumu ise henüz kesinleşmedi.Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor müsabakası öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında.Galatasaray takımında Sofiane Feghouli ve Serdar Aziz, yarın oynamaları ve sarı kart görmeleri durumunda, ligin 28. haftasındaki Gençlerbirliği mücadelesinde cezalı olacaklar.Galatasaray'da sarı kart cezasını dolduran Mariano Filho, bordo-mavili ekibe karşı forma giyebilecek.Atiker Konyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı olan ve Fenerbahçe derbisinde takımdaki yerini alamayan Mairano, Trabzonspor müsabakasında teknik direktör Fatih Terim'in tercihleri arasında yer alabilecek.Trabzonspor'u sahasında ağırlayacak Galatasaray'ın iç saha performansı oldukça iyi.Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor maçı öncesi Türk Telekom Stadı'nda yaptığı son 19 resmi maçta yenilgi yüzü görmedi.Sahasındaki son yenilgisini geçen sezonun 30. haftasında Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra çıktığı 19 resmi maçtan 17 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrıldı.Galatasaray, evinde oynadığı son 15 lig maçında ise 14 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.Galatasaray, hafta sonu ağırlayacağı Trabzonspor'a karşı ligdeki son 3 maçını da kaybetti.Sarı-kırmızılı takım, 2016-2017 sezonunda Trabzonspor'a karşı 8. haftada evinde oynadığı müsabakayı 1-0, 25. haftada konuk olduğu maçı ise 2-0 kaybederken, bu sezonun ilk yarısındaki karşılaşmada ise bordo-mavili takıma deplasmanda 2-1 yenildi.Bu maçlarda 5 gol yiyen Galatasaray, sadece 1 gol atabildi.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLER



Bordo-mavililerde sarı kart cezalısı Nijeryalı Ogenyi Onazi'nin yanı sıra sakatlıkları

bulunan Esteban Alvarado, Jan Durica, Fabian Castillo ile Matus Bero, Galatasaray

karşısında forma giyemeyecek.



Milli takımda sakatlık yaşayan ve Trabzon'a döndükten sonra saha çalışmalarına

başlayan Okay Yokuşlu'nun da bu karşılaşmada oynama ihtimalinin yüksek olduğu

öğrenildi.



Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın ligde son oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçının

11'ini büyük oranda koruması bekleniyor. Deneyimli teknik adamın sadece cezalı

Onazi'nin yerine Hubocan'ı 11'de görevlendirmesi bekleniyor.

7 OYUNCU SINIRDA



Trabzonspor’da Galatasaray karşılaşması öncesi 7 oyuncu sarı kart ceza sınırında

bulunuyor.



Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Durica ile Bero'nun

yanı sıra Onur Recep Kıvrak, Mustafa Akbaş, Okay Yokuşlu, Olcay Şahan ve Dame

N'Doye Galatasaray mücadelesinde kart görmeleri durumunda ligin 28. haftasında

Kayserispor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.



Trabzonspor'un Galatasaray karşısına, Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok,

Hubocan, Novak, Okay Yokuşlu, Kucka, Olcay Şahan, Sosa, Yusuf Yazıcı ve Burak

Yılmaz'dan oluşan 11 ile çıkması bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM YENİDEN ADAY