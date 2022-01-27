Galatasaray'ın Mısırlı oyuncusu Mustafa Muhammed'in yerine sınava giren arkadaşına gözaltı

Mısır gazetelerinden El-Yevm es-Sabi'de yer alan haberde, yapılan sorgulamada sanığın, Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı ile Kamerun'da mücadele eden forvet oyncusu adına 3 sınava girdiğini itiraf ettiği bildirildi.



İfadesinde sanığın, Galatasaray ve Mısır Milli Takımı oyuncusu Mustafa Muhammed'in Afrika Uluslar Kupası için mücadele ettiğini, bunun vatani bir görev olduğunu ve arkadaşının sınıfta kalmasından çekindiği için sadece yardım etmek istediğini söylediği aktarıldı.



Mısır Başsavcılığının, sanığın suçunu itiraf etmesinin ardından soruşturma kapsamında 4 günlük gözaltı kararı verdiği ve soruşturmanın devam edeceği kaydedildi.



NE OLMUŞTU?

Mısır'ın Giza kentinde yer alan bir eğitim enstitüsünde 24 Ocak'ta Galatasaray'ın forveti Mustafa Muhammed'in arkadaşı olduğu iddia edilen bir kişinin ünlü futbolcunun yerine sınavlara girdiği söylentileri yerel medyaya yansımıştı.



Söylentilerin ardından konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında sorgulanan sanık, "Mustafa Muhammed ülkemizi temsil ediyor. Geleceği konusunda yardım etmek istedim." ifadelerini kullanmıştı.

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