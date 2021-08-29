Galatasaray'ın rakibi Lazio gol oldu yağdı (Lazio-Spezia maç sonucu: 6-1)

SERIE A PUAN DURUMU



UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Lazio, Serie A'nın 2. haftasında Spezia'ya gol oldu yağdı. Mavi-Beyazlılar rakibini 6-1 yendi.

Ev sahibi takımın gollerini 5', 15' ve 45+2'de Ciro Immobile, 47'de Anderson, 70'te Hysaj ve 85'te Luis Alberto attı. Konuk takımın tek sayısı ise 4'te Daniele Verde'den geldi.



Spezia'da 54.dakikada Amian kırmızı kart gördü.



Lazio'da Vedat Muriqi, 81'de Immobile'nin yerine oyunda girdi.



Mavi-Beyazlı takım üst üste 2. maçını da kazandı ve puanını 6 yaptı. Spezia ise 1 puanda kaldı.