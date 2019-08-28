Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da TSİ 19.00'da çekilecek kuranın ardından belli olacak. Kura çekimi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Kura çekimi ntvspor.net'ten ise canlı aktarılacak.
Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.
1. TORBA
Liverpool
Chelsea
Barcelona
Manchester City
Juventus
Bayern Münih
Paris Saint-Germain
Zenit
2. TORBA
Real Madrid
Atletico Madrid
Borussia Dortmund
Napoli
Shakhtar Donetsk
Tottenham
Ajax
Benfica
3. TORBA
Olimpik Lyon
Bayer Leverkusen
Salzburg
Olimpiakos
Club Brugge
Valencia
Inter
Dinamo Zagreb
4. TORBA
Lokomotiv Moskova
Genk
Galatasaray
Leipzig
Slavia Prag
Kızılyıldız
Atalanta
Lille
Öte yandan kura çekiminde, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Virgil van Dijk'in aday gösterildiği UEFA yılın futbolcusu da belli olacak. Ayrıca, yılın en iyi kalecisi, defans oyuncusu, orta saha oyuncusu ve forveti de açıklanacak. UEFA yılın en iyi kadın oyuncusu da yarın açıklananlar arasında yerini alacak.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
NtvsporSpor
Şampiyonlar Ligi'nde grup kura çekimine 4. torbadan katılacak olan Galatasaray'ın muhtemel rakipleri, play-off maçlarının tamamlanmasının ardından kesinleşti.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da TSİ 19.00'da çekilecek kuranın ardından belli olacak. Kura çekimi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Kura çekimi ntvspor.net'ten ise canlı aktarılacak.