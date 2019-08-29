Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da TSİ 19.00'da çekilecek kuranın ardından belli olacak. Kura çekimi beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Kura çekimi ntvspor.net'ten ise canlı aktarılacak.



Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak.



1. TORBA

Liverpool

Chelsea

Barcelona

Manchester City

Juventus

Bayern Münih

Paris Saint-Germain

Zenit



2. TORBA

Real Madrid

Atletico Madrid

Borussia Dortmund

Napoli

Shakhtar Donetsk

Tottenham

Ajax

Benfica



3. TORBA

O. Lyon

Bayer Leverkusen

Salzburg

Olimpiakos

Club Brugge

Valencia

Inter

Dinamo Zagreb



4. TORBA

Lokomotiv Moskova

Genk

Galatasaray

Leipzig

Slavia Prag

Kızılyıldız

Atalanta

Lille



Öte yandan kura çekiminde, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Virgil van Dijk'in aday gösterildiği UEFA yılın futbolcusu da belli olacak. Ayrıca, yılın en iyi kalecisi, defans oyuncusu, orta saha oyuncusu ve forveti de açıklanacak. UEFA yılın en iyi kadın oyuncusu da yarın açıklananlar arasında yerini alacak.

